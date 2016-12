foto Ansa Correlati La vicenda 23:07 - Anche i ministri tecnici, nel loro piccolo, si sbagliano. O almeno annunciano di aver sbagliato. E' quanto accaduto al ddl in Senato sulla riforma del lavoro dove è spuntata la cancellazione dell'esenzione del ticket per gli esami specialistici previsto per i disoccupati. Pd e Idv hanno alzato le barricate. Poi il dietrofront del ministero del Welfare: il ticket resterà gratis, tutta colpa di un ''refuso'' che verrà emendato.

La "svista" però è citata anche nella relazione illustrativa del provvedimento, dove tra l'altro il raggio di azione del nuovo giro di vite, ad una prima lettura, può sembrare che riguardi anche i ticket per i medicinali. Che invece non sono toccati in quanto competenza esclusiva delle Regioni, così come sottolineano anche i tecnici del Senato.



Il ministero guidato da Elsa Fornero assicura comunque di non essere stato colto di sorpresa e di aver quindi gia' nel cassetto la proposta di modifica che sarà presentata durante l'iter del testo a Palazzo Madama.



Il Pdl preferisce non esporsi e sceglie di non commentare ufficialmente, mentre il Pd e l'Italia dei Valori alzano subito la voce e annunciano battaglia in Parlamento. Il partito di Antonio Di Pietro parla di ''misura odiosa" ma sono i Democratici a fare un passo avanti e a promettere, prima dell'intervento del Welfare, che ''il problema sarà sanato".



Il precedente di Sacconi e l'ammissione di Tremonti

Il "refuso" quindi torna prepotentemente alla ribalta nella cronaca della politica economica. E accomuna due riforme nodali. Da quella delle pensioni del governo Berlusconi, alla quale lavorarono con alacrità oltre all'allora ministro al Welfare, Maurizio Sacconi anche l'ex ministro del Tesoro, Giulio Tremonti. Fino a quella del mercato del lavoro, presentata dal premier, Mario Monti, e per la quale si è particolarmente spesa l'attuale ministro Elsa Fornero.



Il primo refuso appare nel luglio del 2010 tra le nuove norme sulle pensioni. Era un intero articolo della riforma che introduceva una novità non di poco conto: l'aggancio del requisito dei 40 anni di contributi all'aumento dell'aspettativa di vita. Insomma anche la massima anzianita' contributiva iniziava automaticamente a crescere. ''E' un refuso, lo togliamo'', disse dopo poche ore il ministro Maurizio Sacconi entrando affannato nella sala stampa di Palazzo Madama. Ma fu Tremonti dopo pochi giorni a dire la verita' smentendo il collega: ''non era un refuso ma un tentativo di maggior rigore''.



Un refuso lungo un comma?

Oggi il "refuso" torna nel Ddl lavoro. Dizionario alla mano il refuso è ''un errore di stampa causato dallo scambio o dallo spostamento di uno o più caratteri attribuito ad un problema meccanico o ad uno scambio dei movimenti delle dita durante la battitura''.

Resta così un dubbio: come si fa a fare un refuso lungo come una norma? E neanche così semplice: si tratta del comma 1 dell'articolo 64 del ddl lavoro che sopprime "l'esenzione dai cosiddetti ticket in materia sanitaria in favore dei disoccupati e dei loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico). Insomma un refuso lunghissimo e ben articolato.



La professoressa Fornero non sarà contenta.