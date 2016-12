foto Ansa 18:41 - Salta l'esenzione dei ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale e di altre prestazioni specialistiche in favore dei disoccupati e dei familiari a carico. Lo prevede il ddl lavoro, all'esame del Senato. Secondo la relazione, la misura è legata all'estensione "della platea dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito". Il governo ha però già garantito che l'esenzione sarà ripristinata con un emendamento. - Salta l'esenzione dei ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale e di altre prestazioni specialistiche in favore dei disoccupati e dei familiari a carico. Lo prevede il ddl lavoro, all'esame del Senato. Secondo la relazione, la misura è legata all'estensione "della platea dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito". Il governo ha però già garantito che l'esenzione sarà ripristinata con un emendamento.

Il comma 1 dell'articolo 64 del ddl lavoro sopprime l'esenzione dai cosiddetti ticket in materia sanitaria in favore dei disoccupati e dei loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro (incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico).



Dopo il coro di voci contrarie levatosi alla notizia dell'abolizione dell'esenzione, il governo è corso ai ripari. Una nota del ministero del Lavoro fa sapere che è già stato "rilevato il refuso e pertanto dà assicurazione che ne farà oggetto di una proposta emendativa da presentare durante l'iter parlamentare del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro".