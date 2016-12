foto LaPresse

18:58

- "Mi si infanga per aver avuto in dotazione da parte del movimento una casa-ufficio dal costo di 2200 euro al mese, quando io ne verso mensilmente 3000 di euro alla Lega Nord". Così il triumviro della Lega Nord Roberto Calderoli ha replicato alle polemiche suscitate dall'affitto della sua casa romana pagato dal partito. "Siamo all'incredibile. Si viene infangati per aver fatto il proprio dovere, per aver lavorato e tanto!", ha aggiunto.