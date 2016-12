foto LaPresse

12:29

- "L'Idv dice no al decreto fiscale per una serie infinita di ragioni. Una fra tutti: non tassano mai le fondazioni bancarie, ma solo la povera gente che spinta dalla disperazione si suicida". Antonio Di Pietro spiega così il voto contrario del suo gruppo al decreto fiscale. Per Di Pietro si tratta di un provvedimento "che arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri".