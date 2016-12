Camera, il dl fiscale ottiene la fiducia

- Via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge per le semplificazioni fiscali. I voti favorevoli sono stati 459, 71 i contrari e dieci gli astenuti. Si tratta della quindicesima fiducia incassata dal Governo. Il decreto esce arricchito di molte norme. Le novita' sull'Imu, la cancellazione del beauty contest, ma anche il nuovo patto di stabilita' per gli enti locali.

Varato per semplificare il sistema fiscale, in realta' via via si e' arricchito anche di questioni diverse. Prima tra tutte l'asta per le frequenze tv. Sull'Imu passa un ordine del giorno del Pdl (anche se non impegna il governo direttamente ma solo a ''valutare l'opportunita''') che chiede che la tassa sia solo per il 2012, una 'una tantum'. Ora il decreto fiscale passa al Senato per una terza (e blindatissima lettura), prima della scadenza fissata i primi di maggio.

Ecco tutte le misure del decreto.

Imu - Sciolto il nodo della quantita' dell'acconto, che si paghera' con le aliquote di base, la Camera ha dato la possibilita' di pagare la tassa sulla prima casa in 2 o 3 rate. Alleggerimenti per l'agricoltura e per le case storiche, mentre per anziani e italiani all'estero la palla e' in mano ai Comuni. Novita' per i divorziati: paga la tassa chi abita la casa, anche se non e' il proprietario. Oltre all'F24, da dicembre si potra' utilizzare, per i pagamenti, anche il bollettino postale.

Beauty contest - Cancellata la vecchia procedura, si va ad una vera e propria asta.

Slitta stop cash per p.a. - Slittano al primo luglio le norme che eliminano i pagamenti in contanti oltre i 1.000 euro per l'erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche.

Più tempo per scudati - Slitta dal 16 maggio al 16 luglio il termine per il versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attivita' scudate.

Tagli ai Ministeri - Raffica di tagli per coprire le maggiori spese sull'Imu. Nel 2012 taglio ai ministeri di 280 milioni. Riduzioni della spesa in vista, sempre per il 2012 anche per l'Inps (48 mln), l'Inail e i Monopoli.

Cambia patto stabilità interno - Per i Comuni.

Un miliardo a enti locali - Per pagare debiti a imprese.

Quasi un miliardo per nuovi ospedali - Le risorse che le Regioni potranno destinate all'edilizia sanitaria saranno circa 977 milioni.

Stop tasse borse di studio - Esentate le borse di studio per qualsiasi importo.

Stop tassa barche per malati - Non la paghera' chi vive in mare per problemi di salute.

Aerotaxi più salato - Arriva la tassa sugli aerotaxi - Sara' di 100 euro a passeggero per tragitti non superiori a 1.500 chilometri.

Balzello sulle gru - Anche sul marchio apposto sulle gru adoperate nei cantieri edili si applichera' l'imposta comunale sulla pubblicita'.

Meno accise per Pmi - Diminuisce l'accisa sull'energia elettrica per le piccole e medie imprese.

Via bollo su Money transfer - Viene abolita la tassa che era stata introdotta in una manovra della scorsa estate.

Tassa di sbarco - Si paghera' (1,50 euro) con il biglietto del traghetto per le isole minori. Banche di credito cooperative. Le agevolazioni che erano state cancellate nella manovra estiva vengono invece prorogate per tutto il 2012.

Assunzioni Gdf - Saranno concentrate per la lotta all'evasione.

Giochi - Dalla proroga per la tassazione agevolata per il Bingo alla gara per 2.000 punti vendita per scommesse ippiche, dallo slittamento della cosiddetta 'tassa sulla fortuna' all'esclusione degli indagati dal divieto di partecipazione a gare o di rilascio o di rinnovo di concessioni in materia di giochi. Queste alcune delle norme del dl sul pacchetto giochi.