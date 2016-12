Casini:presto Partito della Nazione

foto LaPresse 23:03 - Pier Ferdinando Casini annuncia novità nelle prossime ore sul Partito della Nazione e afferma che sicuramente la nuova formazione politica vedrà la luce "prima delle elezioni politiche". "Siamo convinti all'interno dell'Udc e del Terzo Polo che siamo il passaggio verso una cosa diversa, che mette insieme tecnici e politici, sindacalisti intelligenti ed imprenditori illuminati" aggiunge il leader Udc. Al suo interno anche ministri del governo Monti. - Pier Ferdinando Casini annuncia novità nelle prossime ore sul Partito della Nazione e afferma che sicuramente la nuova formazione politica vedrà la luce "prima delle elezioni politiche". "Siamo convinti all'interno dell'Udc e del Terzo Polo che siamo il passaggio verso una cosa diversa, che mette insieme tecnici e politici, sindacalisti intelligenti ed imprenditori illuminati" aggiunge il leader Udc. Al suo interno anche ministri del governo Monti.

Ha gettato il sasso nello stagno, dunque, Casini che ha fatto intendere come i lavori in corso per la nuova formazione siano a buon punto: il Partito della Nazione sarà in pista per le politiche perché ''cè bisogno di un nuovo soggetto'', e quello saràil banco di prova.



''Penso che ci saranno novità nelle prossime ore'', ha detto Casini dosando sapientemente le informazioni. ''Già dei gesti ci sono stati all'interno dell'Udc - ha continuato - e noi dell'Udc e del Terzo Polo siamo convinti che c'è bisogno di un nuovo soggetto politico, una cosa diversa che metta insieme tecnici e politici, sindacalisti intelligenti e imprenditori illuminati''.



Il soggetto non verrà costruito prima delle amministrative ''perché - ha spiegato - è impossibile, visto che si vota domani l'altro, ma sarà pronto prima delle elezioni politiche''.