Lavoro, Marcegaglia: "C'è accordo con Pd"

foto LaPresse 21:07 - Sulla riforma del lavoro Confindustria e il Pd hanno trovato punti d'accordo. Lo ha annunciato, dopo un vertice con i dirigenti del Partito Democratico, la presidente degli industriali Emma Marcegaglia. "L'incontro è andato bene: abbiamo illustrato i punti che riteniamo critici della riforma e abbiamo trovato comprensione e condivisione per le nostre preoccupazioni", ha detto.

I punti sui quali la presidente degli industriali e il segretario del Partito democratico, Pier Luigi Bersani, hanno trovato un'intesa sono i contratti a tempo determinato e la regolamentazione di alcuni aspetti che riguardano i lavoratori con partita Iva. "Sulla flessibilità in entrata e le nostre richieste sulle partite Iva mi sembra che ci siano convergenze con il Partito Democratico" ha detto Marcegaglia.



"Nel complesso sono soddisfatta, ho visto comprensione e condivisione delle nostre preoccupazioni", ha detto la presidente di Confindustria riferendosi alla riforma del mercato del lavoro voluta dal governo e il particolare dal ministro Elsa Fornero. "Il tema non è stravolgere ma correggere alcuni punti motivo di preoccupazione - ha spiegato - su alcuni punti c'è stato accordo con il Pd e su altre idee abbiamo deciso di riflettere reciprocamente per trovare soluzioni condivise". "Si è ragionato anche su qualche aspetto minore della flessibilità in uscita", ha poi aggiunto.



Tra i nodi irrisolti, ha poi precisato, "c'è uno specifico aspetto sulle partite Iva, vale a dire l'eventuale limite sui contratti".