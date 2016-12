Dl Fisco, a rischio agevolazioni Imu per anziani, disabili e italiani all'estero: decidono i Comuni

foto Ansa 20:07 - Agevolazioni fiscali a rischio per anziani negli ospizi, disabili ricoverati e italiani all'estero. I Comuni potranno decidere per la casa di questi soggetti l'agevolazione prima casa ma sarà tutta a loro carico. Lo Stato non dovrà rimetterci. E' una delle ultime modifiche al dl fiscale apportata per problemi di copertura. - Agevolazioni fiscali a rischio per anziani negli ospizi, disabili ricoverati e italiani all'estero. I Comuni potranno decidere per la casa di questi soggetti l'agevolazione prima casa ma sarà tutta a loro carico. Lo Stato non dovrà rimetterci. E' una delle ultime modifiche al dl fiscale apportata per problemi di copertura.

Il decreto uscito oggi con una decina di novità dell'ultim'ora prevede una serie di correzioni chieste, per motivi di copertura, dalla Commissione Bilancio e recepite dalla Commissione Finanze della Camera.



Tra queste figura una norma che potrebbe mettere un'ipoteca sulle eventuali agevolazioni Imu per anziani e disabili, che vivono nelle case di cura o negli ospizi, e per gli italiani che risiedono all'estero e che hanno una casa in Italia non affittata. Se i Comuni vorranno agevolarli, facendo pagare loro l'imposta con l'aliquota sulla prima casa anziché l'aliquota ordinaria, dovranno farsi carico di tutta l'agevolazione. Lo Stato non dovrà rimetterci. Resta dunque la facoltà in capo agli enti locali ma diventa più onerosa e forse più difficile da attuare.



Il governo ha posto la fiducia sul decreto legge fiscale nel nuovo testo approvato dalla commissione Finanze e dopo il parere della commissione Bilancio. L'annuncio è stato dato in Aula alla Camera dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. La Lega ha protestato accusando l'esecutivo di farne un uso eccessivo.