"Con riforme Pil a +2,4% nel 2020" 18:49 - Nessun problema tra governo e Pdl in merito al beauty contest, l'asta sulle frequenze tv. Lo assicura il presidente del Consiglio, Mario Monti. "Il testo non impedisce a nessuno di partecipare alla gara", ha aggiunto il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, parlando sempre dell'emendamento del governo sul beauty contest, sul quale il Pdl ha espresso voto contrario.

"Per quanto riguarda il beauty contest, il governo ha preso una decisione che come premier appoggio e difendo - ha continuato Monti -. La decisione, più specificamente, è nelle competenze del ministro Passera".



"Nell'emendamento sul beauty contest sono stati confermati e chiariti i vincoli che erano stati concordati con la Commissione europea", ha precisato il ministro dello Sviluppo Economico. "L'esplicitazione di quei vincoli è stata confermata - ha proseguito Passera -. Il testo è stato per parecchie ore a disposizione di tutti e poi e stato consegnato alla Commissione Finanze della Camera che lo ha approvato nel dl fiscale.



Monti: "Non vedo Berlusconi per il Beauty Contest"

"Ho invitato il presidente Berlusconi a colazione domani -spiega il premier- come faccio di tanto in tanto, trattandosi di un ex presidente del Consiglio, oltre che di personalità tuttora presente nella vita politica italiana in modo evidente ed incisivo. Il presidente Berlusconi ed io, di persona o telefonicamente, siamo soliti scambiarci valutazioni, esperienze, suggerimenti e i suggerimenti è più naturale che vengano dal predecessore al successore che in direzione opposta, anche se io non mancavo di rivolgerli in altri modi quando lui era presidente del Consiglio. Quindi non ci sono temi all'ordine del giorno" come quello relativo alla tv digitale.



Berlusconi dal canto suo, tramite una nota diffusa da Palazzo Grazioli, ha fatto sapere che l'incontro previsto con il premier è stato annullato proprio "per non alimentare polemiche e per evitare o prevenire insinuazioni malevole su questioni inerenti le frequenze televisive".