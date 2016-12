foto LaPresse

- In ogni Paese deve esserci "un disavanzo del settore pubblico al netto della componente ciclica non superiore allo 0,5% del Pil. Oggi il cdm nell'adottare i documenti fondamentali ha dato la prima applicazione a quel principio". Lo afferma il premier Mario Monti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Ci battiamo ogni giorno per continuare a evitare il drammatico destino come quello della Grecia", ha aggiunto.