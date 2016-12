"Con queste riforme Pil al 2,4% nel 2020"

foto Ansa Correlati Def, Monti: "Evitato uno shock distruttivo"

Def 2012, ecco il testo del governo 16:24 - I provvedimenti sulla concorrenza, sulle semplificazioni e sulla riduzione degli oneri amministrativi consentiranno all'Italia di aumentare la crescita di 2,4% punti di pil nel 2020, con l'impatto maggiore (+0,9%) già nel 2015. A prevederlo è il Piano Nazionale delle Riforme del governo, secondo cui l'Italia può aumentare il Pil di altri 5 punti entro il 2020 con riforme "ad elevato grado di intensità". - I provvedimenti sulla concorrenza, sulle semplificazioni e sulla riduzione degli oneri amministrativi consentiranno all'Italia di aumentare la crescita di 2,4% punti di pil nel 2020, con l'impatto maggiore (+0,9%) già nel 2015. A prevederlo è il Piano Nazionale delle Riforme del governo, secondo cui l'Italia può aumentare il Pil di altri 5 punti entro il 2020 con riforme "ad elevato grado di intensità".

Gli effetti delle manovre già realizzate comporteranno un aumento del pil di 0,2 punti percentuali, di 0,4 punti nel 2013, di 0,7 punti nel 2014, di 0,9% punti nel 2015 e di 2,4% nel 2020. Le novità hanno impatto anche su consumi, investimenti e occupazione. Sui consumi si passa da 0,1 punti del 2012 per arrivare a 1,1 punti del 2020 mentre per gli investimenti l'impatto è subito notevole: +0,5 punti nel 2012, +1,1 punti nel 2013, fino ad arrivare a 3,9 punti nel 2020.



L'occupazione, invece, registrerà un incremento di 0,2 punti nel 2012 ma anche nel 2013 e 2014, per poi scendere a 0,1 punti negli anni successivi. I calcoli del governo prevedono anche l'impatto suddiviso per la tipologia delle misure adottate. I 2,4 punti in più che si registreranno nel 2020 sono dovuti per: 1,2 punti alle misure volte a favorire la concorrenza e l'apertura dei mercati (le liberalizzazioni ndr); 0,7 punti dalla riduzione delle limitazioni all'attività imprenditoriale, dal miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e dalla semplificazione amministrativa, con effetto di ridurre le barriere in entrata nel settore dell'impresa; 0,5 punti dalla riduzione degli oneri amministrativi e la conseguenze semplificazione con riduzione del tempo speso per la burocrazia.



"Gli otto punti per uscire dalla crisi"

"Cambiare passo per uscire dalla crisi": le indicazioni sono contenute nel Programma Nazionale di Riforma allegato al Documento di Economia e Finanza. Si va dal fisco al credito, dall'efficienza della pubblica amministrazione all'istruzione.

Il Tesoro fissa dunque le strategie in otto punti: 1) Risanamento delle finanze pubbliche, riforma del sistema fiscale, spending review: 2) Accesso al credito per le imprese; 3) Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo; 4) Un mercato del lavoro più efficiente, equo e inclusivo; 5) Una Pubblica Amministrazione più efficiente al servizio dei cittadini e delle imprese; 6) Creare nuove competenze e generare innovazione: istruzione, educazione universitaria, ricerca & sviluppo; 7) Verso una crescita più sostenibile; 8) Usare efficacemente la Politica di Coesione per ridurre i divari territoriali.



"Entro maggio revisione Isee"

Il governo punta a riformare l'Isee "un indicatore che combina il reddito e la ricchezza delle famiglie al fine di regolare gli accessi ai benefici sociali". Lo si legge nella bozza del Def. Questo "per migliorare la capacità selettiva delle politiche. Entro la fine di maggio 2012 saranno riviste le procedure per la definizione di detto indicatore, cui verranno condizionati, a partire dal 2013, tutt i benefici sociali".



Energia, "rilanciare la produzione nazionale per creare lavoro e ridurre import"

Rilancio per la produzione nazionale d'idrocarburi. E' uno dei passaggi della bozza del Def. "L'Italia - si spiega - ha ingenti riserve di gas e petrolio. Una parte importante di queste riserve potrebbe essere sfruttata in tempi relativamente rapidi, nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, consentendo così di soddisfare una quota di consumi ben più elevata del 10 per cento attuale. Muoversi concretamente in questa direzione potrebbe consentire di attivare un volume rilevante di investimenti, creare posti di lavoro stabili e addizionali, ridurre la bolletta energetica di importazione e aumentare le entrate fiscali, sia nazionali che locali. A questo fine è necessario adeguare agli standard internazionali la normativa nazionale di autorizzazione e concessione, che oggi richiede passaggi autorizzativi lunghissimi ed è per molti aspetti molto più restrittiva di quanto previsto dalle normative europee".