foto LaPresse 11:35 - "Sono profondamente grato a tutti gli italiani per la consapevolezza con cui stanno affrontando questo momento difficile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Monti, intervenendo a una cerimonia del Coni. Per restituire speranza al Paese, ha aggiunto Monti, "è la classe dirigente a dovere fare di più: è l'impegno che condivido con tutti ed è un messaggio di speranza".

"L'Italia sta dando nella grande sofferenza una prova esemplare", ha aggiunto. "Il Paese sta cercando di vivere la sua competizione per non essere guardato con disattenzione dal resto d'Europa, per non essere gradualmente emarginato dalla produzione e dagli scambi economici internazionali e per essere un Paese che sempre di più si inserisce in una posizione centrale in Europa capace di creare lavoro per i giovani e di essere competitivo come siete stati competitivi voi".



Il premier ha poi invitato il governo, gli amministratori locali e i partiti a un maggior impegno per ridare speranza al Paese: "Con la consapevolezza del presente deve affiancarsi la speranza e cioè la volontà di guardare al futuro e porsi degli obiettivi e mettersi al lavoro per conseguirli".