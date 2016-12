foto LaPresse 10:39 - Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, risponde durante un comizio agli attacchi del mondo politico. "I partiti ci criticano, parlano di demagogia perché sono terrorizzati e sono di fronte a qualcosa che non capiscono", ha detto Grillo. "Siamo 800mila su Facebook e 500mila su YouTube - ha aggiunto - non hanno capito che non combattono con un buffone, ma con una tecnologia della quale non comprendono il significato". - Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, risponde durante un comizio agli attacchi del mondo politico. "I partiti ci criticano, parlano di demagogia perché sono terrorizzati e sono di fronte a qualcosa che non capiscono", ha detto Grillo. "Siamo 800mila su Facebook e 500mila su YouTube - ha aggiunto - non hanno capito che non combattono con un buffone, ma con una tecnologia della quale non comprendono il significato".

Grillo: "Non sono un imbonitore"

Sulle critiche al suo movimento, Grillo ha le idee chiare. "Hanno paura, perché pensano che un comico saltimbanco sia solo un imbonitore di folle, ma non hanno capito che siamo in tanti", ha detto rivolgendosi al sistema dei partiti durante un comizio per le amministrative ad Arese (Milano). Il leader del Movimento 5 Stelle ha spiegato che quello che rappresenta "non è un partito ma un'idea". E a Nichi Vendola che lo aveva definito un "fenomeno mediatico", Grillo ha mandato a dire: "Vendola va in televisione a dire delle supercazzole, per lui la politica è l'arte della complessità. E pensare che lo abbiamo aiutato alle regionali e dovrebbe ringraziarci, anche se poi ha fatto il contrario di ciò che aveva promesso in campagna elettorale".



"Siamo la terza forza del Paese"

Secondo Beppe Grillo il Movimento Cinque Stelle e' ''la terza forza politica del Paese''. Lo ha detto durante il comizio elettorale a Borgomanero (Novara). ''I politici o non faranno le votazioni o inizieranno a fare le elezioni truccate - ha aggiunto -, potrebbero mettere una soglia di sbarramento al 10%, ma se lo fanno rischiano di non entrare loro in Parlamento''.



"L'Imu è un'istigazione a delinquere"

Secondo Beppe Grillo "l'Imu è un'istigazione a delinquere, uno strumento con cui 'Rigor Montis' vuol far pagare, applicando quello che aveva già fatto 'Tremorti', il debito pubblico al patrimonio privato. Il mio commercialista - ha aggiunto scherzosamente il leader del movimento 5 stelle durante un comizio elettorale a Borgomanero, nel Novarese - ha dovuto prendere un calmante quando si è trattato di calcolarla". Grillo, che ha parlato di fronte a un migliaio di persone, ha anche annunciato che, se potesse, farebbe "una legge che dice che la casa non è ipotecabile da nessuno".



"Ai partiti faremo il processo di Norimberga"

"Li accuso di aver portato il paese alla fame. Per questo dobbiamo fare un processo pubblico per fare in modo che riportino tutti i soldi che si sono mangiati, fino all'ultima lira". Lo ha detto, riferendosi ai partiti italiani e ai loro leader, Beppe Grillo. "Dobbiamo fare una piccola Norimberga - ha aggiunto facendo riferimento ai processi ai criminali nazisti che si tennero nella citta' tedesca dopo la seconda guerra mondiale - al cui termine vedremo quale lavoro socialmente utile fargli fare". Piu' tardi, rispondendo a una domanda dei giornalisti, il leader del movimento 5 stelle, ha precisato di parlare seriamente. "Ci vuole - ha spiegato - un processo pubblico. Si tirera' a sorte una giuria di cittadini incensurati e determineremo come farci ridare tutti i soldi che hanno rubato e come indirizzarli a qualche lavoro sociale.



"Le grandi opere vanno fermate"

"Le 'grandi opere' vanno fermate, e la Tav è una truffa portata avanti dagli anni '70, con falsi dati e che ci fara' indebitare di 22 miliardi". Lo ha detto Beppe Grillo sempre durante un altro comizio elettorale a Borgomanero, nel Novarese. "Noi - ha aggiunto - dobbiamo rinforzare le basse e medie velocita'. Il trasporto 'normale' su treno, che copre l'80 per cento dei biglietti di Trenitalia, è la nostra piorità".