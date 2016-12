foto LaPresse

17:14

- "Siamo messi male, in mano ai tecnici, se tornassero all'Università sarebbe meglio. Governare l'Italia è difficile, abbiamo l'impressione che non ne siano all'altezza". Queste le parole di Felice Belisario (Idv) a Tgcom24. "Visto quanto accade al Paese riteniamo che sia opportuno che decidano gli italiani", ha dichiarato il parlamentare. L'Idv voterà contro l'inserimento del principio di pareggio in bilancio in Costituzione.