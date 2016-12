Riforme, il governo vuole aumentare la pena massima sulla corruzione a cinque anni

foto LaPresse 17:03 - Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha appena depositato l'emendamento del governo al ddl Anticorruzione. Tra le novità aumenta a 5 anni la pena massima del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. "Abbiamo rispettato la tempistica su cui ci eravamo impegnati. L'emendamento che ho presentato oggi tiene conto del confronto di idee svoltosi nel corso degli incontri parlamentari", ha detto il ministro. - Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha appena depositato l'emendamento del governo al ddl Anticorruzione. Tra le novità aumenta a 5 anni la pena massima del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. "Abbiamo rispettato la tempistica su cui ci eravamo impegnati. L'emendamento che ho presentato oggi tiene conto del confronto di idee svoltosi nel corso degli incontri parlamentari", ha detto il ministro.

Rispondendo sulla possibilità che le nuove norme possano incidere sui processi in corso, la Severino ha confermato: "Tutte le norme incidono sui processi in corso". "Bisogna avere il coraggio di intervenire - ha spiegato -, e se si interviene seriamente e con razionalità, nessuno può dire che lo si è fatto per incidere su questo o quel processo. Che le norme incidano suoi processi è la fisiologia, non la patologia del sistema".