- Per il presidente del Consiglio, Mario Monti, la crisi è ancora da affrontare. "Le tensioni delle ultime settimane mostrano che non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia" ha detto al termine dell'incontro con il primo ministro della Finlandia, Jyrki Kaitanen. Poi, ha aggiunto: "Dobbiamo lavorare per porre le finanze pubbliche su una base più sana e proseguire con le riforme".