Il leghista Davide Boni ha annunciato le dimissioni da presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Boni, indagato per corruzione, ha detto: "Faccio un passo indietro come il mio segretario federale, Umberto Bossi". Da parte della Lega non ci sarebbero state pressioni per le dimissioni di Boni al quale ieri in via Bellerio i vertici del partito hanno dato carta bianca. "Nessuno me l'ha chiesto", ha specificato Boni.

Formalmente Boni non ha ancora depositato la lettera di dimissioni poiché in mattinata ha condotto i lavori dell'Aula del Consiglio regionale. Il regolamento prevede che le dimissioni debbano essere presentate all'ufficio di presidenza del Consiglio che le porterà in aula per essere messe al voto.



Maroni: "La pulizia continua, non mi interessa la corsa alla segreteria"

"Noi abbiamo cominciato: Bossi si è dimesso, Renzo Bossi si è dimesso da consigliere regionale, Belsito è stato espulso, Rosi Mauro è stata espulsa, Monica Rizzi si è dimessa da assessore. E continueremo sino a che non sarà finita". Lo ha detto Roberto Maroni in un'intervista a Radio Pianeta. "La diversità della Lega rispetto agli altri partiti è che quando ce ne siamo accorti siamo partiti subito a far pulizia", ha aggiunto. "Non mi interessa la corsa alla segreteria", ha poi spiegato. "Una persona così carismatica, così potente, come è stato Bossi non c'è. Quindi bisognerà pensare a un sistema di governo della Lega diverso", aggiunge Maroni che ribadisce di pensare a gestione collegiale del partito: "Si governa la Lega con il massimo coinvolgimento possibile".



"Faccio un passo indietro come Bossi"

In una nota Boni ha annunciato: "In funzione di quanto ha fatto il mio Segretario federale, Umberto Bossi, che ha fatto un passo indietro per agevolare una serena condizione politica per il movimento, faccio anch'io un passo indietro, precisando che nessuno me l'ha mai chiesto, in totale autonomia".



"Dovere nei confronti della Lega"

Successivamente, in una conferenza stampa, Boni ha affermato: "Ho sentito un dovere in questo momento in cui il mio partito è continuamente sui giornali". "Ne ho sentito il bisogno", ha aggiunto l'esponente della Lega precisando che "non c'è stato altro, la mia situazione giudiziaria non è cambiata rispetto a cinque settimane fa" e "sono estraneo" a quella vicenda.



"Dimissioni Penati? Se polemico lo sono con Vendola ed Errani"

A chi gli ha chiesto un parere sulle polemiche alimentate dalle scelte di Filippo Penati, il presidente del Consiglio regionale lombardo ha risposto: "Se devo essere polemico, il mio pensiero va a Nichi Vendola e Vasco Errani", i governatori di Puglia ed Emilia Romagna del centrosinistra che sono indagati e non si dimettono. "Io il passo l'ho fatto - ha aggiunto l'esponente della Lega - qualcun altro evidentemente non se la sente".



Ancora lunedì i vertici di via Bellerio avevano confermato a Boni di non voler chiedere le sue dimissioni, lasciandogli tuttavia libertà di coscienza sulle decisioni da prendere, soprattutto dopo le dimissioni dalla Regione Lombardia di Renzo Bossi e Monica Rizzi.



Accolte le dimissioni di Bossi jr (ma con polemica)

Le dimissioni da consigliere regionale del leghista Renzo Bossi sono state accolte all'unanimità dall'aula del Pirellone. Ma la votazione, un passaggio di solito formale, è stata accompagnata da uno scambio polemico. "La vicenda del consigliere Renzo Bossi - ha detto Luca Gaffuri (Pd) - è l'immagine di una legislatura andata a male e che deve finire presto". Stefano Galli (Lega) ha però chiesto "soprattutto all'opposizione di fare autocritica: noi siamo coerenti".



Per prassi l'accettazione delle dimissioni di un consigliere regionale non viene accompagnata da dibattito, ma le opposizioni hanno voluto evidenziare che il passo indietro di Renzo Bossi non è come gli altri. La discussione è durata un quarto d'ora: una volta ratificate all'unanimità le dimissioni, in Aula ha fatto il suo ingresso Clotilde Lupatini, leghista bresciana che ha preso il posto di Bossi Jr, eletta nello stesso collegio.