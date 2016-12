J'accuse di Grillo: "I politici sono mentecatti"

- "Vi accuso di aver cancellato l'innovazione, la ricerca, di aver trasformato le nostre migliori scuole in diplomifici inutili. Vi accuso di aver nascosto la verità mentre sperperavate mille miliardi di euro in dodici anni finiti nell'attuale voragine del debito pubblico”. È un fiume in piena Beppe Grillo che punta il dito contro i partiti. Rispolverando il J’accuse di Zola si scaglia contro la classe dirigente italiana.

"Vi accuso di essere dei mentecatti, dei dilettanti, dei signor nessuno che hanno vinto il biglietto della lotteria in Parlamento, gente che solo un anno fa negava la crisi". Una lunga invettiva che si chiude con l'evocazione di una sorta di tribunale del popolo: "Cosa farete in futuro lo deciderà una giuria di cittadini incensurati estratti a sorte. In fondo gli italiani sono brava gente. Non preoccupatevi troppo quando vi sarà sequestrato il passaporto".

Alcuni hanno paragonato il comico ligure a un’onda, altri a un vento. La forza innovatrice pronta a spazzare via il vecchio sembra essere la principale caratteristica del suo “Movimento 5 stelle”. “I politici ormai sono polvere, stanno lì da trent’anni”, ha detto il blogger genovese in un’intervista al Giorno. “Devono solo andarsene con una lettera di scuse, magari passando per un tribunale del perdono come quello che c’era in Sudafrica”. Essere grillini ruota attorno al concetto di cittadinanza attiva, lontana dall’identificazione in un partito. Il mezzo di questo movimento è internet, usato come terreno di interscambio di idee e confronto. Il blog beppegrillo.it è il più letto d’Italia e nel 2009 è stato collocato da Forbes al settimo posto della classifica dei siti più cliccati al mondo. L’identità di "M5" è molto forte e non si riconosce in un unico leader. A quelli del gruppo non piace essere etichettati come grillini perché, dicono, “banalizza, ci riduce a propaggine di Beppe. Noi vogliamo la democrazia partecipativa dei cittadini, non di Grillo o dei grillini”.

C’è chi li paragona all’Idv ma loro rispondono che ormai “anche Di Pietro fa parte del sistema”. I giovani sono l’anima del movimento e rischiano di essere i veri protagonisti delle prossime amministrative di maggio. Il volto del nuovo che avanza è quello di Mattia Calise, studente di Scienze politiche, il consigliere comunale più giovane d’Italia eletto a Palazzo Marino. Ma molti politici snobbano il movimento, ritenendolo populismo allo stato puro. “Grillo mi sembra un impasto tra il primo Bossi e il Gabibbo”, ha detto ieri Massimo D’Alema a Palermo. E l’ex premier è proprio uno degli obiettivi di "M5", il simbolo di quella “politica politicante” da smantellare.

No -Tav e l'abolizione delle province sono due dei temi che stanno a cuore al gruppo. A cui si agiunge quello dei rimborsi elettorali. È notizia di oggi che l’Abc della politica (il trio Alfano, Bersani, Casini) si è opposto alla cancellazione dei soldi pubblici ai partiti. “Sarebbe un errore drammatico”, hanno detto in coro. Il vero errore, dicono i grillini, è che al culmine di una crisi che sta arretrando l’Italia gli accordi dell’Abc si concentrino su un argomento odiato dagli italiani. Ma il 2013, l’anno delle probabili elezioni, è alle porte. E "M5" può intercettare quel malcontento popolare. Tanto più che, stando a un sondaggio di Emg per il Tg La7, il primo partito ad oggi è quello del’astensione. E il movimento dei giovani potrebbe trarne vantaggio e divantare il nuovo protagonista della politica italiana.