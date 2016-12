Dl Fiscale, via la tassa su borse di studio

Queste le principali novità:



BEAUTY CONTEST FREQUENZE TV

L'emendamento del relatore elimina il Beauty contest, l'assegnazione gratuita delle frequenze Tv, e lo sostituisce con un'asta.



STOP A TASSE SU BORSE DI STUDIO

Il Senato aveva deciso di tassare le borse di studio superiori agli 11.500 euro, ma alla Camera è stato deciso di eliminare, col consenso generale, questa tassazione.



SLITTA NORMA PAGAMENTI IN CONTANTE

Slitta, ancora una volta, la norma che impedirà i pagamenti in contanti per stipendi e pensioni della pubblica amministrazione oltre i 1.000 euro. Il nuovo termine è al primo luglio.



PROROGA IMPOSTA SCUDATI

Nuova proroga anche per l'imposta straordinaria sugli scudati fissata al 16 luglio. Le banche potranno rivalersi su qualsiasi conto del soggetto scudato che ha estinto o chiuso il conto segretato.



SBLOCCO FONDI EDILIZIA SANITARIA

Nel decreto fiscale vengono poi recepiti i contenuti delle intese già raggiunte tra governo e enti locali: sul patto di stabilità interno, che diventa "orizzontale nazionale", e sullo sblocco dei fondi, quasi un miliardo di euro, per l'edilizia sanitaria.



MODIFICA ACCISE ENERGIA PMI E AUTO ELETTRICHE

La commissione ha pure approvato una modifica delle accise sull'energia elettrica per le piccole e medie imprese e per le auto elettriche, decisione contestata da Confindustria.



TASSA SU AEROTAXI

Arriva infine la tassa sugli aerotaxi, proposta sempre dal relatore Gianfranco Conte. Sarà di 100 euro a passeggero per tragitti non superiori a 1.500 chilometri. E raddoppierà (200 euro) per tragitti superiori ai 1.500 chilometri. L'imposta sarà a carico del passeggero e sarà versata dal vettore.



TASSA TURISTICA SU TRAGHETTI

Tra le nuove tasse introdotte dal Dl ci sarà anche quella di sbarco, pagata con una maggiorazione di 1,50 euro sul biglietto del traghetto, dai turisti che approderanno nelle isole minori.br />



GIOCHI, NUOVA GARA IL 31 LUGLIO

Il 31 luglio 2012 è stata fissata una nuova gara sull'assegnazione dei giochi, finora in mano ai Monopoli. Il bando prevede l'attribuzione massima di 2.000 concessioni e una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia.