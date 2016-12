La nuova tassa sugli immobili per la prima casa si pagherà quindi in tre rate per il solo anno 2012: la prima il 16 giugno, pari a un terzo dell'importo; la seconda entro il 16 settembre, portando il totale dell'imposta al 66%, l'ultima con il conguaglio entro il 16 dicembre.



Il versamento dell'Imu è a carico del coniuge separato che vive in casa, anche se non è il proprietario dell'abitazione.



Per l'abitazione principale si avrà diritto alle detrazioni. Ma dovrà essere una per nucleo familiare. Inoltre, le detrazioni (da 200 euro per famiglia più 50 per ogni figlio sotto i 26 anni) e l'aliquota ridotta (al 4 per mille) spetteranno per la sola casa dove il contribuente ha la dimora abituale e la residenza anagrafica.



Il testo alleggerisce le tasse sulle dimore storiche del 40% e non prevede alcuna tassazione per le abitazioni quelle distrutte dal terremoto del 2009 in Abruzzo.



Dalla seconda casa in su resta l'acconto del 50% a giugno e la restante metà con il saldo di dicembre (più conguaglio calcolato sulla base delle aliquote effettive).

Il governo verso la fiducia al dl

Il governo non esclude, anzi lo ritiene probabile, di mettere la fiducia sul decreto fiscale in Aula alla Camera. E' quanto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, ha comunicato oggi alla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il ministro Giarda, a quanto riferito, ha spiegato che la decisione dipenderà dal numero degli emendamenti che saranno presentati per l'Assemblea. Al momento, ha detto, quella della fiducia appare la soluzione più probabile.

Pagabile in due o tre rate

L'Imu potrà essere pagata, a scelta del contribuente, in due o tre rate. Lo prevede un emendamento di Gianluca Galletti dell'Udc, approvato dalla commissione Finanze della Camera.



Dai Comuni agevolazioni gli anziani negli ospizi

"I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale" la casa di proprietà di anziani o disabili "che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari" a condizione che la stessa non risulti locata. Lo prevede un emendamento del relatore approvato dalla commissione Finanze della Camera.



E per gli italiani all'estero

Sempre i Comuni, prevede un altro emendamento, potranno agevolare, come una abitazione principale, la casa "posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".



Quanto costerà la nuova tassa

Facendo un calcolo su un appartamento tipo di 80 mq di classe A2 in zona semi residenziale queste sono le cifre da versare per la prima casa:



ROMA

valore catastale 127.433

aliquota prima casa 5 ‰

170 euro 1° rata

170 euro 2° rata

479 euro 3° rata

819 euro TOTALE



MILANO

valore catastale 127.447

aliquota prima casa 4 ‰

103 euro 1° rata

103 euro 2° rata

409 euro 3° rata

616 euro TOTALE



TORINO

valore catastale 82.667

aliquota prima casa 5,5 ‰

74 euro 1° rata

74 euro 2° rata

379 euro 3° rata

527 euro TOTALE



GENOVA

valore catastale 79.983

aliquota prima casa 5 ‰

45 euro 1° rata

45 euro 2° rata

350 euro 3° rata

440 euro TOTALE

PALERMO

valore catastale 54.290

aliquota prima casa 4,8 ‰

0 euro 1° rata

0 euro 2° rata

217 euro 3° rata

217 euro TOTALE