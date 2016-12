Delega fiscale: tutti i punti del ddl

foto Ansa 08:30 - Con il via libera del governo alla delega fiscale sono state poste le basi della riforma del fisco che sostituirà la delega Tremonti ferma alle Camere. Tra le novità: le aliquote Irpef non cambiano e resta l'Irap. A sorpresa poi scompare il fondo taglia tasse che avrebbe dovuto nascere con i proventi della lotta all'evasione. Il testo riforma anche il catasto: il valore patrimoniale dell'immobile si calcolerà non sui vani ma sul metro quadrato. - Con il via libera del governo alla delega fiscale sono state poste le basi della riforma del fisco che sostituirà la delega Tremonti ferma alle Camere. Tra le novità: le aliquote Irpef non cambiano e resta l'Irap. A sorpresa poi scompare il fondo taglia tasse che avrebbe dovuto nascere con i proventi della lotta all'evasione. Il testo riforma anche il catasto: il valore patrimoniale dell'immobile si calcolerà non sui vani ma sul metro quadrato.

Il testo conferma lo sfoltimento degli sconti fiscali, le "tax expenditures" ma con un occhio di riguardo per le spese sulla famiglia, la salute e per i soggetti svantaggiati. Sul fronte anti-evasione si prevede il monitoraggio con l'obbligo di redigere un rapporto annuale. Dentro anche le cosiddette "green taxes", le imposte finalizzate a preservare l'equilibrio ambientale e la carbon tax il cui gettito sarà destinato alla revisione del sistema delle fonti rinnovabili. Il governo avrà poi il compito di ridefinire l'abuso di diritto.



Queste le principali misure:



SALTA FONDO TAGLIA TASSE

La misura prevedeva di destinare i proventi della lotta all'evasione a futuri sgravi fiscali ma nella nota di Palazzo Chigi non ce ne è traccia.



RIFORMA CATASTO, DAI VANI AI MQ

Il valore dei fabbricati sarà definito in base a localizzazione, qualità dell'immobile e superficie in metri quadri. Per le unità immobiliari urbane si farà riferimento ai valori medi di mercato negli ultimi tre anni. La rendita media ordinaria sarà valutata attraverso l'analisi delle statistiche sui valori di mercato; inoltre sono previsti meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari. Nessun aumento del prelievo fiscale: la revisione delle rendite sarà contestuale alla riduzione delle aliquote.



STABILIZZAZIONE 5XMILLE

Verrà anche razionalizzato e stabilizzato l'istituto del 5 per mille.



TAGLIO "SCONTI" CON TUTELE FAMIGLIA, COMMISSIONE AD HOC

Si prevede la possibilità di costituire una commissione indipendente e di eliminare, ridurre o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate alla luce delle mutate condizioni socio-economiche. Tutelate le spese per famiglia, salute e le situazioni di svantaggio economico o sociale, il patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l'ambiente.



RAPPORTO ANNUALE SU LOTTA ALL'EVASIONE

Obbligo di redigere un rapporto annuale, all'interno della procedura di bilancio, sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti. La delega definisce metodologie di stima e rilevazione dell'evasione attraverso il confronto tra i dati di contabilità nazionale con quelli dall'anagrafe tributaria; questi risultati saranno calcolati e pubblicati ogni anno, con partecipazione dell'Istat, dell'Amministrazione finanziaria e di altre Amministrazioni pubbliche.



ARRIVA ABUSO DI DIRITTO, RIVISTE SANZIONI

Viene introdotta una definizione generale di abuso del diritto che sarà unificata con quella dell'elusione, rendendola applicabile a tutti i tributi. Verrà anche attuata una revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. Verrà dato più rilievo al reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; mentre si prevede l'esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all'abuso del diritto e all'elusione fiscale.



CONTENZIOSO TRIBUTARIO, INCENTIVI PER CHI CONTROLLA RISCHIO

prevista la procedura stragiudiziale per liti di modesta entità. Per i soggetti di maggiori dimensioni è prevista l'introduzione di sistemi aziendali di gestione e controllo del rischio fiscale. Alle aziende che attiveranno questi sistemi interni di controllo saranno garantiti una serie di incentivi in termini di minori adempimenti, riduzione delle sanzioni e minori accertamenti; mentre per le imprese di minori dimensioni sara' rivisto ed ampliato lo strumento del tutoraggio.



ARRIVA L'IRI, RESTA L'IRAP

Arriva l'Iri, l'imposta unica sul reddito imprenditoriale. Si prevede che la tassazione dei redditi prodotti dalle imprese commerciali e dai lavoratori autonomi venga assoggettata ad un'unica imposta. Si stabilisce la deducibilità dalla base imponibile di questa imposta dalle somme prelevate dall'imprenditore, dal professionista o dai soci come remunerazione. Per i contribuenti di minori dimensioni si prevede la possibilità di introdurre il pagamento a forfait di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute. Salta la soppressione dell'Irap prevista dalla vecchia delega.



CARBON TAX A SOSTEGNO RINNOVABILI

Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. L'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.



RAZIONALIZZAZIONE IVA

si razionalizzano l'IVA e le altre imposte indirette come quelle di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e razionalizzare le aliquote.



RIVISTE TASSE GIOCHI CONTRO LUDOPATIA

Verrà rivista la tassazione dei giochi e il loro regime, con la finalità prevalente di prevenire la ludopatia, tutelare i minori e inibire forme di pubblicità.