Piazza della Loggia, il governo paga le spese legali

- Il governo pagherà le spese processuali a carico delle parti civili per la strage di piazza della Loggia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Monti - si legge in una nota di palazzo Chigi - ha preso la decisione di assumere a carico del Governo le spese processuali derivanti dalla conclusione del procedimento per la strage di Piazza della Loggia. Monti aveva concordato la decisione con il Presidente della Repubblica.

Considerando che la Presidenza del Consiglio si era costituita parte civile, deve ritenersi che la condanna in solido delle parti civili al pagamento delle spese sia sostenuta legittimamente dal solo Stato, anche in virtu' della vigente legislazione sulla tutela delle vittime del terrorismo. Infatti, in base alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, le vittime e i familiari di eventi stragisti beneficiano dell'assistenza processuale pubblica in "ogni procedimento giurisdizionale".

I famigliari delle vittime: "Bene così, ora modificare la legge"

"Mi sembra indubbiamente un gesto positivo e da apprezzare, ma mi auguro solo che venga effettuata una modifica alla legge perche' questi fatti non devono piu' accadere". Cosi' il presidente dell'Associazione Caduti di Piazza della Loggia, Manlio Milani, commenta all'Adnkronos la decisione del Cdm secondo cui saranno a carico del governo le spese processuali derivanti dalla conclusione del processo per la strage di Piazza della Loggia. "Soprattutto per le stragi, ma anche per gli altri terrorismi - ha aggiunto Milani - l'importante e' che per quei delitti contro la natura dello Stato, lo Stato garantisca ai cittadini di potersi costituire parte civile". "E' un gesto importante - ha concluso il presidente dell'Associazione Caduti di Piazza della Loggia - ma ora mi auguro che si modifichi la legge".