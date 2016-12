foto Ansa Correlati Delega fiscale, via libera dal Cdm

La nuova tassa sulla casa, l'Imu, sarà pagata in tre rate: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. La norma vale solo sulla prima casa e sulle pertinenze, mentre per la seconda casa restano le due rate, acconto a giugno e saldo a dicembre. E' questa la principale novità del decreto Fiscale all'esame della commissione Finanze della Camera.

Per quanto riguarda l'Imu sulla prima casa le novità del decreto riguardano anche il caso di coniugi separati o divorziati: a pagare la nuova imposta sulla casa sarà chi ci abita, a prescindere dal fatto che ne sia proprietario; ai fini dell'Imu vale dunque il "diritto di abitazione".



Vengono poi messi paletti per evitare abusi sulla prima casa: l'aliquota agevolata e la detrazione si applica per l'immobile dove abita tutto il nucleo familiare e comunque sara' possibile solo un'agevolazione a famiglia. Vengono alleggerite le tasse sulle dimore storiche e restano invece fuori da ogni tassazione quelle distrutte dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo.



Saranno votati domani due altri emendamenti. Il primo dell'Udc Gianluca Galletti stabilisce che il contribuente ha facoltà di scegliere se pagare l'Imu sulla prima casa in tre rate o in due; in molti masi può convenire questa seconda soluzione. Inoltre resta da votare l'emendamento che da' la possibilità di pagare l'Imu con il bollettino postale e non solo con l'F24.