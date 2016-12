Lega, Rosy Mauro a Tgcom24: "Non mi dimetto, contro di me solo un accanimento mediatico"

foto Ansa Correlati Lega,"spariti" altri 200mila euro 21:24 - Dopo le accuse su un presunto tesoretto della Lega in diamanti, la vice presidente del Senato Rosy Mauro si difende, smentendo le voci sulle sue possibili dimissioni. "Io sono stata espulsa dalla Lega e se dovesse continuare questa campagna denigratoria dovrò difendermi nelle sedi più opportune - ha detto a Tgcom24 -. Un accanimento così non l’ho mai visto". "Non sono indagata, sono solo illazioni, non mi dimetto", ha aggiunto. - Dopo le accuse su un presunto tesoretto della Lega in diamanti, la vice presidente del Senato Rosy Mauro si difende, smentendo le voci sulle sue possibili dimissioni. "Io sono stata espulsa dalla Lega e se dovesse continuare questa campagna denigratoria dovrò difendermi nelle sedi più opportune - ha detto a Tgcom24 -. Un accanimento così non l’ho mai visto". "Non sono indagata, sono solo illazioni, non mi dimetto", ha aggiunto.

Nel dettaglio, l'ex esponente del Carroccio si sofferma soprattutto sull'accanimento mediatico nei suoi confronti. "Io non inseguo più queste notizie e ci saranno le sedi opportune per discutere di queste cose. Questo è una accanimento mediatico. Se domani si continuerà andrò per vie legali - ha detto -. Capro espiatorio? Non so e non capisco cosa succede perché vedo cose oscure e non posso che affidarmi ai miei legali. Non penso niente, ma un accanimento così non l’ho mai visto. Sono sbalordita, io confido nella magistratura. Io rispondo per me stessa e per il mio sindacato perché è dal 1990 abbiamo scelto la via dei contratti territoriali e non nazionali".



La vice presidente del Senato non si aspettava quanto è accaduto. “Non avevo alcun sentore e non si poteva pensare un accanimento del genere basato solo su intercettazioni riportate dalla stampa - ha spiegato -. Io sono in attesa di capire realmente cosa sta succedendo". "In una vicenda così oscura non mi ci sono mai trovata - ha aggiunto -. Presentarmi spontaneamente? Perché dovrei spiegare la mia posizione quando non sono indagata e dopo che hanno fatto uscire delle intercettazioni con Belsito quando tutti parlavano normalmente con il tesoriere? Io non ho fatto nulla di illegale e illecito, non devo dare alcuna giustificazione perché non ho niente da giustificare".



Sulle voci di dimissioni ha invece le idee chiare. "Perché mai dovrei dimettermi dalla vicepresidenza basandomi su delle illazioni false, non vedo il perché", ha spiegato la Mauro. Sui rapporti con gli ex compagni leghisti infine ha aggiunto: "Sono tante le manifestazioni di solidarietà da parte dei miei ex compagni di partito e dai miei ex militanti, perché tutti sanno i chilometri che ho percorso. Ho lavorato tanto e mai ho chiesto un euro per me alla Lega Nord. Bossi non l’ho più sentito, io sono sempre la stessa, sono stata espulsa e non so perché dovrebbe cercarmi".