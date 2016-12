- Jovanotti smentisce Belpietro. Non è avvenuto durante un dibattito politico ma su Facebook. Attraverso un post sul social network il cantante romano ha preso le distanze dal quotidiano Libero che nella prima pagina di oggi lo accreditava come il personaggio chiave chiamato per rilanciare l'immagine del premier Monti.

"Non mi ha chiamato il Presidente del Consiglio Mario Monti, che immagino e mi auguro che abbia cose più importanti da fare che pensare a me", scrive Jovanotti. "Qualche settimana fa ho ricevuto una email da un funzionario di un Ministero in cui si parlava dell'agenda digitale".

Il cantante era stato contattato per un progetto che punta a far ripartire l'Italia grazie a internet e la tecnologia. Niente a che vedere con il restyling di Monti. “Questa "agenda digitale" è una bella cosa, nata fuori dai partiti diversi anni fa, che se si realizzasse avvicinerebbe l'Italia agli altri paesi più tecnologicamente avanzati. L'abbattimento del "digital divide" mi interessa ma il mio mestiere è un altro...". Insomma nessuna chiamata d'emergenza per lucidare l'immagine del Governo.

Il Jova non serba rancore, anzi. "Ringrazio Libero per la caricatura che hanno messo in prima pagina, che è mitica e che terrò come ricordo. Ma la notizia non c'è". E rilancia: "Se il Presidente Monti vorrà "rifarsi l' immagine" gli posso sempre prestare le mie scarpe che luccicano, quelle che ho usato in tour, ma non penso che possano aiutarci ad abbassare lo spread".