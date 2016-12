foto Ap/Lapresse

- "Io ho tre figli e due se ne sono andati dall'Italia. Non è che ne sia felicissimo, ma finché non costruiamo un'Italia migliore, in cui non serve l'aiuto del padre per trovare posto, anche perché non gliene do, fino ad allora stanno bene lì, in Sud America e in Inghilterra". Lo ha detto il ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca, all'Aquila per un incontro con gli studenti.