foto LaPresse 08:49 - "Potrei non essere io il futuro segretario della Lega". Dopo il discorso di Bergamo alla manifestazione dell'orgoglio padano, l'ex ministro dell'Interno torna a parlare di successione a Bossi anche se insiste: "Ho già detto che lo rivoterei. In ogni caso dopo di lui non verrà un nuovo Bossi. Un leader carismatico è per sua natura insostituibile". E poi: "Per fortuna abbiamo tanti giovani: Zaia, Tosi, Cota e Giorgetti".

“Continuo a credere che l’Umberto Bossi che conosco io sia diverso. Non voglio credere che sia cambiato. Se verrà accertato il contrario me ne dispiacerò”. Ribadisce Maroni tornando sullo scandalo che ha travolto la Lega e costretto alle dimissioni il leader storico del partito. “Conosco Umberto Bossi da oltre trent’anni: non è mai stato legato ai soldi, ha sempre anteposto la Lega alla famiglia” continua. Poi, sottolinea: “Faccio notare che Bossi è stato l’unico segretario a dimettersi. Bersani e Rutelli non l’hanno fatto, Renzo Bossi ha lasciato il consiglio regionale, Penati no”. Nessun commento invece sulla posizione di Calderoli: “Non inseguo le intercettazioni” .



Nella lunga intervista Maroni assicura di essere rimasto all’oscuro di tutto. “Degli investimenti in Tanzania ho letto sul Secolo XIX. Dell’amministrazione si è sempre occupato l’amministratore”. E anche “quando divenni ministro, andai dal capo della polizia e da altri a chiarire che non intendevo essere informato su indagini in corso”.



Quanto al futuro della Lega l’ex ministro ribadisce quanto annunciato a Bergamo nella serata dell'orgoglio padano: “Primo, fare pulizie senza caccia alle streghe. Secondo, nuove regole: soldi alle sezioni, non in Africa. Terzo: meritocrazia. Quarto: largo ai giovani”. Il nuovo capo del partito? “Dopo Bossi mai più un leader carismatico. Potrei non essere io”.



Certo è, assicura Maroni, che la Lega del futuro parlerà ancora di secessione. “L’indipendenza della Padania resterà sempre il nostro progetto. Ci si può arrivare con la rivoluzione o con l’accordo, come hanno fatto Repubblica Ceca e Slovacchia. Ma la prospettiva non è affatto tramontata, anzi, il momento è propizio”. Infine, sull’alleanza con il Pdl: “Al congresso ci sarà da prendere una decisione. O puntare sull’identità e andare da soli, o costruire un accordo per far ripartire il federalismo”.