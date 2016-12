foto LaPresse

14:50

- "Finora abbiamo ricevuto critiche per troppa incisività o troppo poca incisività ma su una cosa siamo decisi: andremo in Parlamento e se la riforma sul lavoro non dovesse passare andremo a casa". E' "l'ultimatum" del ministro del Welfare, Elsa Fornero. "Questa è una riforma del lavoro per il Paese - ha aggiunto Fornero - e non per compiacere sindacati, imprese o partite Iva".