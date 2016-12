- Inutile nascondersi:senza rimborsi elettorali i partiti non vanno da nessuna parte. Come un fulmine a ciel sereno, proprio mentre gli sherpa si 'affannano' per portare a casa una riforma sulla trasparenza dei, arriva il niet secco di, il tesoriere del, che ai soldi proprio non vuole rinunciare. Anzi non può, almeno così dice: "Impossibile - spiega al Fatto Quotidiano - i partiti chiuderebbero" .

Insomma, giù le mani dall'ultima tranche di rimborsi elettorali: "Sarà una verità impopolare ma qualcuno deve dirla. Abbiamo un disavanzo di 43 milioni di euro'', racconta meglio il tesoriere democratico. "L'80,90% dei nostri introiti sono soldi pubblici e il problema non vale solo per noi. Il Pdl i soldi delle politiche del 2008 li ha tutti cartolarizzati, ovvero se li è fatti anticipare dalle banche. E' notizia risaputa. Tutti i partiti hanno bisogno di quella rata per sopravvivere''.

Sarà. Quindi viene da domandarsi: "Se è una notizia risaputa, che ci fanno gli ABC con il loro emendamento?". Tradotto: perché Alfano, Bersani e Casini stanno rischiando la loro faccia su una proposta che di fatto è impraticabile?

Di fatto, già i tecnici del Parlamento, quelli che mettono mano al bottino elettorale hanno pochi dubbi: la tranche di luglio, quella per intenderci da 180 milioni di euro, non sarà bloccata, a meno che nel disegno di legge non sia chiesto esplicitamente. Anche perché, i tempi sono stretti e la legge, ovviamente, è così ben articolata che per modificarla necessita di ore e ore di lavoro. E poi, appunto, si aggiunge il problema delle spese: "Un partito vive sempre - spiega ancora Misiani - mica solo in campagna elettorale. Quei soldi li utilizziamo per pagare l'attivita' politica, il personale. Il nostro bilancio è certificato e i rimborsi per le amministrative li trasferiamo sul territorio''. E poi, "le donazioni da privati sono poche''.

Allora, o ci si affida a 'generosità' spontanee, come la rinuncia di una parte dei soldi annunciata dalla Lega e da Italia dei Valori o niente: Alfano, Bersani e Casini rischiano di rimanere con un cerino in mano.