- Ne ha per tutti Rosy Mauro, vice-presidente del Senato e fresca di espulsione dalla Lega. Maroni? "In due anni ha avuto un comportamento duro e sospetto - dice al "Corriere della Sera" - Lui smentisce ma il suo piano è prendersi la Lega". Quindi la difesa di Renzo Bossi: "Dietro al filmato dell'autista c'è qualcosa di strano, per infangare il mio capo Umberto". Sulle dimissioni: "Su di me non c'è nulla se non qualche intercettazione"

Dal Sin.Pa. al fidanzato

La Mauro entra nel dettaglio circa i fondi arrivati al sindacato padano da lei fondato e gestito. "I soldi arrivati al Sin.Pa sono donazioni che il partito fa al sindacato, sul conto corrente del sindacato.Tutto in regola". La difesa continua anche sul tema dei 130mila euro utilizzati per comprare una laurea in Svizzera: "Ancora? - dice al quotidiano di via Solferino - Io non sono laureata". Rigida sul rapporto con Pier Moscagiuro: "E' il mio caposcorta. Punto. Se anche fosse il mio fidanzato che male ci sarebbe?"

L'oro leghista

Intanto il lavoro degli inquirenti continua. Ieri il pool coordinato dai pm Robledo-Pellicano-Filippini ha ordinato una perquisizione in via Bellerio per capire che fine hanno fatto 5 chili di lingotti d’oro comprati dal partito. Già a inizio 2010 alle prime notizie giornalistiche sugli investimenti padani in Tanzania e Cipro con i soldi del finanziamento pubblico, era filtrato che il tesoriere leghista Belsito aveva investito 200mila euro per acquistare oro nella società 8853 di Pero (Milano) o diamanti per 100mila euro nella Intermarket Diamond Business. Si pensava fossero investimenti sulle quotazioni. Ora i magistrati vogliono vederci chiaro. Nel dicembre 2011 dalla società milanese sono usciti i lingotti a fronte di assegni circolari staccati dal partito. Una vendita d’oro sospetta che ha indotto il venditore a fare una segnalazione antiriciclaggio. Resta ancora da accertare a chi sono stati consegnati.

Telefoni intestati a immigrati