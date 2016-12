foto LaPresse

06:46

- Il governo Monti ha reso l'Italia "più attraente per gli investimenti stranieri". A sostenerlo, in un'intervista alla Cnn, è il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, che sottolinea come il paese sta ora andando "nella direzione giusta, puntando sulla crescita" e su un mercato del lavoro "più flessibile", con "maggiori opportunità di ingresso per i giovani".