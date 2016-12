foto LaPresse

- A Sondrio per partecipare ad una manifestazione della Lega Nord, a Roberto Maroni è stato chiesto cosa ne pensi dell'ipotesi del complotto avanzata da Bossi. "Non credo nella teoria del complotto", ha riposto l'ex ministro. Alla domanda: "Si candida lei alla segreteria della Lega Nord?", ha replicato "non ho sentito". "Il governo Monti succhia sangue come Dracula", ha poi detto nel comizio rivolgendosi ai militanti.