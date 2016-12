Rimborsi elettorali, Lega: no all'ultima tranche

- "La Lega Nord rinuncia all'ultima tranche dei rimborsi elettorali e chiede a tutti i partiti di fare lo stesso devolvendo tali somme in beneficenza o alle Ong". Lo ha detto il presidente dei deputati del partito, Gianpaolo Dozzo. "E' una decisione che abbiamo già preso e che rendiamo nota al fine di evitare strumentalizzazioni nei nostri confronti, nel momento in cui in Parlamento si discute della proposta di legge sulla trasparenza dei partiti".

Quanto al destino del testo messo a punto da "Abc" (Alfano-Bersani-Casini), se e' vero che una volta assegnato in sede referente, potrebbe passare in legislativa su richiesta dei 4/5 della commissione (i componenti sono 47 e si dovrebbero trovare almeno 10 firme contrarie, ma i leghisti e radicali, contrari all'idea, sono in tutto 6), e' anche vero che basterebbe l'istanza di un decimo dei deputati (cioe' 63) per far tornare all'attenzione dell' Aula il provvedimento.

E tra deputati del Carroccio e i radicali, favorevoli a che ''una materia cosi' importante'' venga esaminata in Assemblea, si arriverebbe a 65 (59 piu' 6): un numero sufficiente ad evitare che l'esame della proposta di legge si concluda solo in commissione senza passare per l'Aula. L'Idv, invece, che prepara un referendum contro i rimborsi elettorali, avverte che contestera' il testo nel merito, ma non dira' 'no' alla legislativa.