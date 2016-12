Napolitano attacca gli evasori fiscali: "Non meritano di essere associati all'Italia"

foto Ap/Lapresse Correlati Napolitano agli Stati generali della Protezione civile 20:04 - Speculatori ed evasori fiscali portano avanti "logiche asociali" e di "disprezzo del bene comune", e "non meritano di essere associati alla parola Italia". Lo ha detto il presidente Giorgio Napolitano agli Stati generali della Protezione civile e del volontariato. Un "comportamento deviante", come quello dell'abusivismo edilizio, che non merita, ribadisce con forza il capo dello Stato, di essere accostato "al concetto e alla parola di Italia". - Speculatori ed evasori fiscali portano avanti "logiche asociali" e di "disprezzo del bene comune", e "non meritano di essere associati alla parola Italia". Lo ha detto il presidente Giorgio Napolitano agli Stati generali della Protezione civile e del volontariato. Un "comportamento deviante", come quello dell'abusivismo edilizio, che non merita, ribadisce con forza il capo dello Stato, di essere accostato "al concetto e alla parola di Italia".

Il presidente della Repubblica ha poi sottolineato che è "essenziale" che il presidente del Consiglio conservi un ruolo di riferimento per la Protezione Civile. E ha lodato l'attività di volontariato che "è davvero un'Italia speciale, l'Italia migliore".



"Capisco - ha aggiunto - che questa espressione si può prestare a qualche equivoco, ma l'Italia è una come nazione, come società e come Stato". Ma va fatta perché "il nostro Paese - ha ammonito il Capo dello Stato - presenta di sé diverse immagini ed esprime diverse logiche di comportamento. In un intreccio complesso di positivo e negativo" si legano "logiche particolaristiche asociali se non di aperto dispregio dell'interesse generale del Paese e del bene comune, di speculazione e cieco calcolo individuale che calpestano il nostro territorio e il patrimonio culturale".