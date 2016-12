foto LaPresse

17:02

- "In nessun posto in Europa esistono casi nei quali uno si trova a 58-59-60 anni senza pensione, senza salario, senza ammortizzatori. Non esiste". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in merito agli esodati. "Questo problema va risolto - ha aggiunto - e sarà risolto". "E' abbastanza curioso, invece, che i dati del governo e quelli dell'Inps non siano coincidenti", ha poi affermato. "Chi sbaglia fra i due?", ha concluso.