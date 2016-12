Paragone Minetti-Iotti, Daniela Santanché: "Nessun accostamento ma no a due pesi e due misure"

- "Non ho mai accostato la Minetti a Nilde Iotti, ho detto che sono stufa di vedere due pesi e due misure. Credo che la mia azione politica sia sempre stata caratterizzata dalla difesa in favore delle donne". Queste le parole di Daniela Santanché (Pdl) a Tgcom24, sulla polemica nata intorno alla dichiarazione rilasciata a La Zanzara di Radio24 per aver accostato la figura di Nicole Minetti a quella di Nilde Iotti.

"Sono stufa di dover pagare una vera discriminazione, non ci sto perché rivendico il mio impegno politico e la mia passione politica e rivendico la possibilità di fare politica come le mie colleghe di sinistra. Nilde Iotti era l'amante di Togliatti, un comunista, e ha fatto il Presidente della Camera - spiega la Santanchè -. Non si diventa Presidente della Camera per merito ma per interessi politici. Ho detto quello che penso e sono stata punita".

Turco: "La Santanchè non conosce la storia"

"La Santanchè dice che non bisogna essere ipocriti. Certo, ma bisogna conoscere la verità, i fatti e la storia". Così Livia Turco (Pd) al telefono di Tgcom24 ha replicato a Daniela Santanchè, ospite in studio, per aver accostato la figura di Nicole Minetti a quella di Nilde Iotti, amante di Togliatti. "Queste sue affermazioni - ha affermato - dimostrano che lei non conosce nulla di chi ha fatto la storia, soprattutto non sa nulla di Nilde Iotti".

"Se sapesse qualcosa di lei - prosegue Livia Turco - saprebbe che era figlia di un ferroviere, che era laureata, che è entrata in Consiglio Comunale a Reggio Emilia con tantissimi voti. Con una valanga di voti entrò poi in Parlamento. La conoscenza e l’amore per Togliatti furono anzi un impedimento. Lei si scontrò con le ipocrisie del tempo, la sua storia d’amore le causò tanta amarezza. Non l’aiutò nella carriera, anzi, l’esatto opposto. Qualunque italiano che abbia conosciuto Nilde Iotti, per buonsenso, non potrebbe mai fare un accostamento tra due figure così lontane. Sono molto triste e molto colpita dalle parole di Daniela Santanchè, innanzitutto perché è un falso storico, ma soprattutto perché lei è una donna e dovrebbe avere una certa sensibilità. Nilde Iotti e Palmiro Togliatti non erano solo amanti, erano una famiglia".

Bersani: "Mettere argine a volgarità"

''Leggo Santanchè su Nilde Iotti. Chiedo alla protezione civile di intervenire per mettere un argine alla volgarita'''. Questo il commento del segretario del Pd Pier Luigi Bersani che, su Twitter, critica il paragone fatto dall'esponente del Pdl.

Bindi: "Da Santanchè parole miserabili"

"Non sono abituata a commentare le parole di Daniela Santachè, ma stavolta le sue provocazioni non si possono ignorare. Si tratta di un miserabile tentativo di infangare la dignià e la storia di una donna esemplare, sia nei comportamenti pubblici che privati. E' semplicemente intollerabile". Ad affermarlo la presidente dell'assemblea del Pd Rosy Bindi. "Una volgare mistificazione della biografia umana e politica di Nilde Iotti, che ha speso la sua vita al servizio della democrazia e delle Istituzioni repubblicane ed è stata protagonista delle battaglie di emancipazione e parità delle donne italiane", conclude l'esponente del Pd.