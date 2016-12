foto Ansa Correlati Cgil: "Con l'Imu arriva la stangata affitti"

Tasse locali, stangata da 1.230 euro pro capite 18:17 - "Ci sarà sicuramente" la divisione dell'Imu in tre rate. Lo afferma il relatore al decreto legge di semplificazione fiscale, Gianfranco Conte. A margine dei lavori della commissione Finanze alla Camera, il relatore annuncia inoltre che le sue proposte di modifica saranno presentate lunedì prossimo. No invece alle modifiche per gli anziani nelle case di riposo. - "Ci sarà sicuramente" la divisione dell'Imu in tre rate. Lo afferma il relatore al decreto legge di semplificazione fiscale, Gianfranco Conte. A margine dei lavori della commissione Finanze alla Camera, il relatore annuncia inoltre che le sue proposte di modifica saranno presentate lunedì prossimo. No invece alle modifiche per gli anziani nelle case di riposo.

"Sono contrario" a modifiche della normativa Imu per gli anziani che sono nelle case di riposo. Ha aggiunto Gianfranco Conte spiegando che con un eventuale sgravio "potrebbe crearsi un problema sociale".



Possibile corsa a chiudere gli anziani in case di riposo?

Conte, parlando a margine dei lavori della Commissione Finanze sul dl fiscale, ha spiegato che il rischio è che un'agevolazione di questo genere "spinga i familiari a mettere gli anziani nella casa di riposo" per usufruire della tassazione più leggera sulla loro casa di abitazione. Nell'iter in Senato il sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani aveva già espresso il suo parere contrario ad agevolare le case degli anziani in residenze di cura per un "rischio di evasione ed elusione".



Per i Comuni le rate sulla seconda casa potrebbero essere "devastanti"

"Se la rateizzazione dell'Imu sarà solo sulla prima casa non avrà grandi effetti, se viceversa riguarderà anche la seconda casa avrà un impatto devastante". Così Graziano Delrio, presidente nazionale dell'Anci, sulla proposta del relatore al decreto fiscale Gianfranco Conte di tre rate per il pagamento dell'Imu. "Per la prima casa - ha aggiunto, a margine di un convegno sui giovani amministratori organizzato dall'Anci del Piemonte - un'eventuale rateizzazione tra giugno, settembre e dicembre non dovrebbe avere grandi effetti perché si anticipa un pezzo di dicembre e si positicipa un pezzo di giugno, se invece la rateizzazione riguarda anche le seconde case la questione si fa molto molto complicata".



Bersani: "Alleggerire Imu con tassa su patrimoni immobiliari"

Occorre "alleggerire l'Imu e compensarla con una tassa personale sui grandi patrimoni immobiliari". Lo ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani conversando a Lucca con i giornalisti a margine di una iniziativa elettorale. "L'Imu, che è sgradevole, a questo punto va applicata - ha sottolineato Bersani -. Alfano dice che bisogna graduarla? Figuriamoci. Avevamo proposto un'altra cosa: di alleggerire l'Imu e compensarla con una tassa personale sui grandi patrimoni immobiliari. Questa era la nostra proposta: vogliamo riprenderla in mano? Alfano ritiene che si possa riprenderla in mano? Per noi va bene anche domattina - ha concluso Bersani - da qualche parte i soldi devono venire".