foto Ansa Correlati Lusi, spuntano altri 13 milioni sospetti

Lusi, Rutelli: "L'ex tesoriere agiva per conto suo"

Lusi: "Restituirò tutto"

Margherita, ex tesoriere fa sparire 13 milioni di euro 13:15 - Diceva di percorrere 1.500 chilometri al giorno e in cambio riceveva rimborsi da migliaia di euro. Nel 2008 il tesoriere della Margherita Luigi Lusi ha infatti ottenuto, in cambio di questo tour de force, un rimborso spese pari a 69mila euro. D'altra parte, lui non era certo tipo da badare a spese. - Diceva di percorrere 1.500 chilometri al giorno e in cambio riceveva rimborsi da migliaia di euro. Nel 2008 il tesoriere della Margherita Luigi Lusi ha infatti ottenuto, in cambio di questo tour de force, un rimborso spese pari a 69mila euro. D'altra parte, lui non era certo tipo da badare a spese.

Racconta il "Corriere della Sera" che per esempio, il 29 marzo di quell'anno andò a Londra. Ma non certo salendo su un aereo di linea. Preferì scegliere un aereo taxi, che gli costò (o meglio, costò alla Margherita) 15mila euro. Il nuovo rapporto sulle spese folli del tesoriere è stato steso dalla Kpgm e consegnato ai magistrati dai responsabili del partito.



E nella relazione si scopre anche che all'appello mancano altri 13 milioni di euro, inseriti alla voce "spese per viaggi e trasferte elettorali". Ma che potrebbero essere andati, tramite Lusi, ad altri politici. A fronte di questo ennesimo "buco nero" nel bilancio della Margherita, Francesco Rutelli assicura che "siamo determinati a recuperare per intero il maltolto per restituirlo ai cittadini".



Sono i legali della Margherita Titta Madia e Alessandro Diddi a spiegare che Lusi disperdeva i soldi di cui si appropriava in diverse voci di contabilità (se ne contano 22), in modo da rendere difficile scoprire i suoi comportamenti ben poco trasparenti. Si scopre ad esempio che "alla voce 'spese di pubblicità e propoaganda', che ammontano in contabilità a circa 12 milioni, Lusi ha addebitato circa 4 milioni e 828mila euro di fatture false della sua società Ttt srl. E dunque quella voce deve essere rettificata, in diminuzione, a 7 milioni e 122mila euro".



Poi ci sono, nel 2001, esborsi per 148mila euro per propaganda, mentre quell'anno le spese erano state pari a zero. E così via. Nel 2010 Lusi segnò 295mila euro a bilancio per spese notarili. Di quei soldi, ben 148mila euro finirono alla sua azienda. Il tesoriere fece la cresta su qualsiasi voce, dalle spese del telefono ai contributi per il quotidiano "Europa", agli stipendi per il personale. Raddoppiò i costi dei bollettini postali. Insomma, le pensò tutte per sottrarre quattrini al partito per cui lavorava.



Non mancano le auto e le vacanze. Per una Lancia Thesis benzina otteneva rimborsi "anomali" visto che gli importi erano sempre a cifra tonda, arrivando anche a 10mila euro per 15 giorni. E poi, ci sono rimborsi chilometrivi versati anticipatamente. Da aggiungere il denaro versato all'agenzia Dolby Travel per vacanze. Nel 2007 Lusi spende 453.500 euro, nel 2008 si accontenta di 270mila euro e poi nel 2009 arriva a 383mila euro. E nel 2011 i viaggi e le trasferte elettorali senza giustificativi raggiungono la cifra abnorme di 869mila euro. Insomma, i "rimborsi gonfiati" firmati Lusi sembrano proprio non finire mai.