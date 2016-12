foto Ansa

21:41

- "Se qualcuno è arrivato al punto di minacciare le dimissioni se non si fossero presi provvedimenti contro di me, vuol dire che la presunta unanimità è stata imposta con un ricatto politico. Non ho voluto fare retromarcia per un semplice motivo: non vedo chiarezza in tutta questa storia". Così Rosy Mauro in una nota commenta la sua espulsione dalla Lega Nord. "Il rancore è prevalso sulla verità, è un'epurazione politica".