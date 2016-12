Per Profumo "i giovani vengono preparati su percorsi di formazione che non hanno sbocchi lavorativi. Bisogna puntare sull’orientamento che deve avvenire per tutte le transizioni a partire fin dalla scuola media. Deve essere anticipato almeno di un anno. Orientamento non significa promozione ma, deve essere l’occasione per capire le aspirazione e i punti di forza dei giovani" Durante l’intervista c’è anche spazio per parlare della fuga dei cervelli all’estero:“Il Paese di risorse ne ha veramente poche - ha spiegato il ministro - Pensare a un incremento di risorse è solo un sogno. Ci sono risorse utilizzate in maniera non ottimale e penso ai fondi europei. Il Paese deve impegnarsi ad essere più bravo a utilizzare queste risorse".

