Finanziamento ai partiti, intesa di maggioranza

Tra i tecnici della maggioranza è stato trovato un accordo sulle misure da adottare per garantire bilanci trasparenti dei partiti. Lo riferisce una nota congiunta al termine di una riunione fiume alla Camera. Tra le norme proposte c'è l'obbligo di controllo certificazione dei bilanci dei partiti da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale Consob. I partiti inoltre potranno investire la liquidità solo in titoli dello Stato italiano.

Nasce la Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci

L'accordo raggiunto tra i tecnici di Pdl, Pd e Terzo Polo prevede l'istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici. Sarà composta dal presidente della Corte dei Conti che la presiederà, dal presidente del Consiglio di Stato e dal primo presidente della Corte di Cassazione o loro delegati. "La commissione effettuerà il controllo dei rendiconti, delle relazioni e delle note integrative dei bilanci che i singoli partiti saranno tenuti a depositare entro il 15 luglio di ogni anno". La commissione trasmetterà entro il 30 settembre ai presidenti di Camera e Senato una relazione sull'esito dei controlli.



Sanzioni pari al triplo delle irregolarità commesse

Se la nuova Commissione sulla trasparenza dei bilanci dei partiti rileverà "irregolarità, i Presidenti della Camera e del Senato provvederanno ad applicare, su proposta della Commissione, sanzioni amministrative pecuniarie pari a tre volte" le irregolarità commesse.



Bilanci online

I bilanci dei partiti saranno pubblicati sui siti internet dei partiti e su una apposita sezione del sito ufficiale della Camera.



Pubbliche donazioni sopra i 5mila euro

Le donazioni ai partiti politici superiori a 5.000 euro dovranno essere rese pubbliche.



Obbligo controllo per contribuzioni sopra i 50mila euro

Le contribuzioni dei partiti politici a fondazioni, enti e istituzioni o società eccedenti i 50 mila euro annui saranno obbligatoriamente sottoposte ai controlli della Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti.