20:41

- Rosi Mauro respinge le accuse di aver usato i fondi della Lega Nord per uso personale. "Non temo l'espulsione, non ho nulla da temere" dichiara l'esponente vicina a Bossi. Poi la vicepresidente del Senato aggiunge: "Per quanto mi riguarda i conti sono in regola. Non ho preso un euro né dalla Lega né dal sindacato. Non ho mai usato un euro per fini personali, tanto meno per diplomi o lauree".