foto LaPresse

20:08

- A qualcuno "piacerebbe la Lega divisa", ma "non bisogna cadere nel trappolone di chi soffia sulle divisioni". Lo dice Umberto Bossi in un colloquio con il direttore de La Padania, confermando l'esigenza di "ripristino della legalità". Il leader del Carroccio ha poi commentato la visita dell'ex ministro in Procura: "Ha fatto bene ad andare Maroni, assieme al nuovo tesoriere, per dare la propria disponibilità a chiarimenti".