foto LaPresse

19:07

- "Io mi auguro che in Parlamento ci sia una discussione stringente, non abbiamo tempo da perdere". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani sulla riforma del mercato del lavoro. "Noi siamo pronti a discutere sui miglioramenti da fare - ha poi spiegato il leader del Pd -, ma condividiamo l'esigenza del governo che si arrivi rapidamente in porto, per poter svolgere l'ordinario lavoro che il Parlamento deve fare su una legge che deve essere approvata".