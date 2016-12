foto LaPresse 00:16 - L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni è andato in procura a Milano per incontrare i pm che indagano sui fondi della Lega. Maroni ha illustrato ai magistrati i passi compiuti dal partito per fare chiarezza al proprio interno. Prima di lui si è recato in Procura anche anche Attilio Fontana, sindaco di Varese, mentre all'incontro è atteso anche Stefano Stefani, nuovo tesoriere del Carroccio. - L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni è andato in procura a Milano per incontrare i pm che indagano sui fondi della Lega. Maroni ha illustrato ai magistrati i passi compiuti dal partito per fare chiarezza al proprio interno. Prima di lui si è recato in Procura anche anche Attilio Fontana, sindaco di Varese, mentre all'incontro è atteso anche Stefano Stefani, nuovo tesoriere del Carroccio.

"Non vogliamo nascondere nulla. Siamo qui per garantire una collaborazione piena e leale per l'accertamento della verità", ha detto Maroni, spiegando di aver chiesto lui l'incontro ai pm. L'ex ministro dell'Interno in relazione all'inchiesta sui fondi della Lega ha dato la disponibilità "a fornire" la documentazione che eventualmente verrà richiesta dalla magistratura.



La sensazione "è che qualcuno abbia approfittato della buonafede di Umberto Bossi per favorire se stesso o altre persone", ha sottolineato poi riguardo alla vicenda delle distrazioni dei fondi del Carroccio. "Siamo pronti a essere parte civile, come Lega Nord, in un eventuale processo".



"Per i partiti autofinanziamento o 5 per mille"

"Penso che sul finanziamento ai partiti si debba procedere come si fa con le associazioni di volontariato e cioé con l'autofinanziamento o il 5 per mille", ha detto Roberto Maroni al termine dell'incontro con i magistrati. Senza rispondere a chi gli ha chiesto se il partito fosse pronto a restituire i 18 milioni dell'ultimo rimborso elettorale, che per l'accusa sarebbe stato versato a fronte di un rendiconto falsificato, l'ex ministro ha aggiunto che è anche "giusto garantire ai gruppi parlamentari e ai gruppi che sono nelle istituzioni le risorse necessarie affinché svolgano bene il loro lavoro".



"Una società verificherà i conti"

La Lega Nord ha dato incarico alla società di revisione PriceWaterHouse di "effettuare una verifica patrimoniale della situazione finanziaria" dei conti del partito, ha annunciato l'ex ministro dell'Interno.



"Per noi codice etico è come legge"

Per la Lega "il codice etico è importante come il rispetto delle leggi", ha sottolineato Maroni parlando coi cronisti dopo il colloquio coi pm milanesi. "Ci sono una serie di situazioni non bellissime", ha detto. "Il versante giudiziario ci interessa poco, noi siamo diversi. Per noi questa indagine ha svelato la violazione del codice etico, che è altrettanto importante che il rispetto delle leggi".



Bossi: "Bene Maroni dai pm"

"Hanno fatto bene ad andare con Maroni per fare disponibilità ai chiarimenti, assieme al nuovo tesoriere". Così Umberto Bossi, in un colloquio con il direttore de La Padania Stefania Piazzo che sarà pubblicato domani, commenta la "visita" in procura di Roberto Maroni. "Non dimentichiamoci - aggiunge - che i tempi della politica non li decide la magistratura".



Maroni: "Lega nei sondaggi al 15%"

In serata, Roberto Maroni è intervenuto a "Porta a Porta" citando i sondaggi: "Se si percepisce che la Lega sta mettendo mano al cambiamento ci danno al 15% ma io non credo ai sondaggi" ha detto. "Mi interessa di capire che cosa devo fare più che il consenso. Se facciamo male perderemo", ha concluso.



"Non credo nel complotto dei servizi o dei pm"

"Non credo che ci sia un complotto dei servizi segreti né della magistratura. L'errore è nostro che non abbiamo controllato. Lo so bene perché sono stato ministro dell'Interno. Per questo dobbiamo fare pulizia.



"Gli unici ad aver fatto pulizia"

A proposito della pulizia, "noi della Lega siamo gli unici ad aver usato la ramazza. Senza guardare in faccia nessuno, neanche il nome Bossi. Non vedo lo stesso comportamento nella Margherita con il caso Lusi o nel Pd con il caso Penati".



"Orrore per accuse di collusione con clan"

"Io provo orrore per l'accusa che viene fatta di collusione della Lega con la 'ndrangheta", ha poi detto Maroni a proposito delle polemiche con Roberto Saviano. "Saviano diceva che la 'ndrangheta interloquisce con la Lega e non è vero. Qui c'è un'inchiesta dove si dice che una persona che ha rapporti con la 'ndrangheta era in contatto con un esponente della Lega. E' una cosa diversa".



"Bilancio di 20 anni positivo"

Per Maroni poi "non è vero che i nostri fondi sono stati gestiti in modo pessimo. Ci sono state vicende sbagliate". Per l'esponente del Carroccio "il bilancio di questi vent'anni della Lega è positivo e anche io ho una piccola parte in questo successo".



"Fatwa su di me"

Maroni parla delle divisioni interne: "C'è stata una contrapposizione tra il cosiddetto 'cerchio magico' e i maroniani. Mi è stata data una fatwa, e Bossi lo sapeva ma poi ha capito di aver sbagliato, dicendo che non potevo più incontrare i militanti pubblicamente. Mi sono sentito cacciato. Ho reagito: anzi ha reagito la base e mi hanno richiesto dappertutto".



"Fase nuova con congresso"

"Escludo nel modo più assoluto che Bossi abbia detto e pensato che io possa dividere la Lega" ha detto ancora Maroni. Poi ha annunciato che oggi inizia la fase nuova, che ci sono le condizioni per ripartire con l'unità interna e che "chi ha diviso, da ora in poi non ci sarà più". "Siamo andati ieri sera a cena io, Bossi e Calderoli ed è stata una cena allegra. Abbiamo parlato di progetti futuri. Tutto il resto sono ricostruzioni fantasiose e la realtà smentirà queste gufate". A inizio luglio si terrà un congresso federale "cosa che non si teneva da 10 anni".