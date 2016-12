foto LaPresse 13:52 - Renato Schifani sta presiedendo la discussione in Senato al posto della vicepresidente Rosy Mauro. Dopo Vannino Chiti era infatti arrivato il turno della esponente leghista, che sarebbe invece nel suo ufficio per decidere le prossime mosse in merito alle accuse contro di lei per aver usato soldi della Lega per il suo sindacato padano. A Palazzo Madama i senatori stanno dibattendo a proposito del pareggio di bilancio. - Renato Schifani sta presiedendo la discussione in Senato al posto della vicepresidente Rosy Mauro. Dopo Vannino Chiti era infatti arrivato il turno della esponente leghista, che sarebbe invece nel suo ufficio per decidere le prossime mosse in merito alle accuse contro di lei per aver usato soldi della Lega per il suo sindacato padano. A Palazzo Madama i senatori stanno dibattendo a proposito del pareggio di bilancio.

Secondo quanto si apprende, l'esponente della Lega deve ancora decidere se cedere alla pressione del suo partito e dimettersi. E comunque sul tavolo del presidente del Senato non è ancora arrivato nulla. Intanto, Anna Finocchiaro (Pd) avrebbe dovuto sollevare la questione, ma alla fine non vi è stato alcun dibattito.



Nel pomeriggio, però, ci sarà una conferenza dei capigruppo e in quella sede si potrebbe affrontare anche questo nodo.



Maroni in procura a Milano

L'ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni, è giunto in procura a Milano per incontrare i pm che indagano sui fondi della Lega. Maroni dovrebbe illustrare ai magistrati i passi compiuti dal partito per fare chiarezza al proprio interno.



Maroni: "Non vogliamo nascondere nulla"

"Non vogliamo nascondere nulla. Siamo qui per garantire una collaborazione piena e leale per l'accertamento della verità". Lo ha detto Roberto Maroni, entrando in Procura a Mlano, e spiegando di aver chiesto lui l'incontro. L'ex ministro dell'Interno in relazione all'inchiesta sui fondi della Lega ha dato la disponibilità "a fornire" la documentazione che eventualmente verrà richiesta dalla magistratura.