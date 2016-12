foto LaPresse Correlati La riforma del lavoro in Parlamento 11:23 - Giorgio Napolitano torna a parlare dell'emergenza lavoro chiedendo che la riforma che approda oggi al Senato "crei più condizioni per l'occupazione dei giovani" ed esortando ad avere "più attenzione al disagio sociale e alla povertà". Non basta invocare la crescita, avverte, servono azioni. A peggiorare il quadro, aggiunge il Capo dello Stato, c'è un "quadro cupo internazionale" che si accompagna al "ritorno di un clima invernale anche nei mercati". - Giorgio Napolitano torna a parlare dell'emergenza lavoro chiedendo che la riforma che approda oggi al Senato "crei più condizioni per l'occupazione dei giovani" ed esortando ad avere "più attenzione al disagio sociale e alla povertà". Non basta invocare la crescita, avverte, servono azioni. A peggiorare il quadro, aggiunge il Capo dello Stato, c'è un "quadro cupo internazionale" che si accompagna al "ritorno di un clima invernale anche nei mercati".

E sulle mosse da fare Napolitano ha le idee chiare. "Non basta invocare la crescita - ha spiegato -. Occorrono una molteplicità di azioni, con impegni di imprese e iniziative pubbliche". "Non può esserci crescita senza innovazione, in particolare in un settore stretegico come quello energetico", ha precisato ancora intervenendo al Quirinale alla presentazione del progetto "Energie per il sociale" del Gse.



"Troppo spesso di crescita si è soprattutto parlato con invocazioni quotidiane, a volte un po' fastidiose vacuamente polemiche, come se ci fosse tra gli interlocutori sordità", ha rilevato Napolitano. Non basta, insomma, "una parola in più", si tratta, ha detto Napolitano, di "accorgimenti poco più che verbali".



Servono, invece, azioni concrete per favorire la crescita: "Ci assilla - ha sottolineato il capo dello Stato - il rilancio della crescita produttiva e occupazionale, i dati sono allarmanti e non solo per l'Italia".