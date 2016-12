Soldi ai partiti, no dell'Europa

11:14

- In Italia, il controllo sui fondi pubblici nell'ambito del finanziamento ai partiti è "frammentato e formale" e sono necessari maggiore trasparenza e sistemi di verifica interni ai partiti stessi. Il comitato si dice anche "particolarmente preoccupato sull'efficacia delle sanzioni per la corruzione in Italia e sull'alto rischio che i casi perseguiti cadano in prescrizione".