Un addio dolce per Renzo Bossi: 40mila euro di buonuscita per i due anni di lavoro al Pirellone

"Ai consiglieri cessati in corso di legislatura, a quelli non rieletti, o che non si ripresentino candidati, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, spetta una indennità di fine mandato nella misura dell’ultima indennità annuale di funzione lorda percepita per ogni legislatura; nel caso di frazione della medesima il conteggio è determinato proporzionalmente". Questo recita l'articolo 3 della legge regionale del 1995 che quantifica la "buonuscita" per i consiglieri lombardi. Certo, se fosse arrivato al termine della legislatura la "liquidazione" sarebbe stata di 102mila euro, ma tutto sommato 40mila euro per due anni di lavoro non sono male, per uno che ha anncunciato l'intenzione di "rimettersi a studiare".



Nel recente passato la stessa legge aveva scatenato un polverone. E' stato il caso Franco Nicoli Cristiani, l'ex vice presidente del Consiglio regionale finito in carcere con l'accusa di tangenti. Per lui si era parlato di un'indennità di fine mandato di 340mila euro. Cifra in realtà poi congelata visto che sulla vicenda anche la Lombardia ha deciso di dichiararsi parte civile. Ma per Bossi no. Lui si è dimesso e quella cifra è stata già accantonata a livello di bilancio. L'unico modo, dicono al Pirellone, è che lui rinunci. Sarebbe un bel segnale, ma lo farà?