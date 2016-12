Il popolo leghista si è dato appuntamento a Bergamo per la manifestazione dell'orgoglio padano dopo lo scandalo che ha travolto il Carroccio. Sul palco Roberto Maroni e Umberto Bossi, accolti da un'ovazione dei militanti della Lega Nord. Ai cori "Bossi Bossi" e "Maroni Maroni" si sono alternati quelli di "Secessione, secessione". Slogan anche contro il "cerchio magico".

22:24 Bossi: Maroni segretario? Decide il congresso

Umberto Bossi non 'incorona' Roberto Maroni nuovo segretario. Al termine degli interventi alla fiera di Bergamo il presidente del Carroccio, a una precisa domanda dei giornalisti: "Maroni è stato investito segretario?", replica secco: "Stasera no. La Lega non funziona così. Vedremo al congresso federale...".

22:21 Bossi fischiato sul complotto

"Avete capito che è stato una specie di complotto", ha detto Umberto Bossi dal palco di Bergamo a proposito dell'inchiesta giudiziaria sulla Lega, ma dai militanti sono partiti dei sonori fischi. "Andai a dirgli 'sei matto'" a investire a Cipro "dove investe la mafia", ha aggiunto Bossi parlando dell'ex tesoriere Belsito.

22:01 Bossi: il cerchio magico non esiste

"Il cerchio magico non esiste", ha detto Bossi, sostenendo che si tratti di una invenzione della stampa, di "giornalisti farabutti, abituati a scrivere il falso sulla carta stampata". Bossi ha quindi attaccato la stampa parlando di "canaglia giornalistica" e di "prezzolati di regime".

21:59 Bossi: mi scuso per i miei figli

"I danni sono stati fatti da quelli che portano il mio cognome e questo mi spiace enormemente. Scusate. Noi siamo qui e oggi ripartiamo a testa bassa contro il nemico romano".

21:54 Bossi: dispiaciuto per la mia famiglia

"A me spiace non solo per la Lega ma anche per i miei figli". Così Umberto Bossi. Al nome dei figli i militanti hanno dimostrato il loro disappunto con fischi e contestazioni. Reazione dura anche quando Bossi ha nominato Francesco Belsito e ricordato che era "vicepresidente di Fincantieri".

21:51 Bossi: Maroni non è un traditore

"Maroni non è un traditore". Lo ha affermato Umberto Bossi. "La cosa principale che dobbiamo decidere questa sera è un giuramento su chi deve dirigere la Lega, perché non ci siano più discussioni né divisioni. Dobbiamo essere tutti uniti".

21:50 Bossi: vittime di un complotto

"Penso che quando ci presenteremo davanti al Padreterno ci chiederà quanto volte siamo stati capaci di ripartire. Questo vuol dire Pasqua: ripartenza". Lo afferma Umberto Bossi dal palco della manifestazione dell'orgoglio padano a Bergamo. "E' ovvio - ha spiegato Bossi - che siamo vittime di un complotto. Sono cose organizzate, non vengono per caso".

21:42 Maroni: congresso entro giugno

"Dobbiamo anticipare entro giugno il congresso federale per dare una guida salda alla Lega". Lo afferma Roberto Maroni parlando alla manifestazione sull'orgoglio padano a Bergamo.

21:35 Maroni: Belsito sarà espulso dal partito

"Venerdi ci sarà il consiglio federale della Lega per l'espulsione di Belsito". Lo ha annunciato Roberto Maroni dal palco.

21:33 Maroni: da oggi nuove regole nella Lega

Roberto Maroni annuncia "nuove regole" nella Lega. "Prima: i soldi alle sezioni e ai militanti, non in culonia. Seconda regola: meritocrazia, chi è capace va avanti. Terza: largo ai giovani, ne abbiamo tanti. Quarta: fuori chi viola lo statuto e il codice morale della Lega".

21:31 Maroni: ci penserà la Lega a far dimettere Rosy Mauro

"Umberto Bossi oggi ha chiesto di dimettersi a una persona che ha detto 'no', Rosy Mauro. Mi spiace non abbia accettato la nostra richiesta, ma se non si è dimessa, bene, ci penserà la Lega a dimetterla".

21:26 Maroni: chi sbaglia paga

"Chi sbaglia paga, e chi ha preso i soldi della Lega li dovrà restituire fino all'ultimo centesimo. Umberto Bossi, sono certo, non c'entra niente, ma da vero leghista ha fatto un gesto di estrema dignità: si è dimesso".

21:20 Maroni: sono giorni di dolore

"Sono giorni di passione e dolore, ma anche di rabbia per essere considerati un partito di corrotti". Così Roberto Maroni apre il suo intervento alla serata dell'orgoglio leghista a Bergamo. "Umberto Bossi - ha detto Maroni - non si merita quello che è successo. La Lega non è morta, riparte da qui, ma dobbiamo fare pulizia. E' intollerabile accettare la violazione del nostro codice morale".

21:18 Via alla manifestazione, Bossi sul palco

Umberto Bossi e Roberto Maroni sono saliti insieme sul palco per dare il via alla serata dell'orgoglio leghista. I due leader del Carroccio sono stati accolti da un'ovazione e dal coro "Lega" scandito dalla base.

21:05 Maroni e Bossi arrivati in fiera

Umberto Bossi e Roberto Maroni sono arrivati alla Fiera di Bergamo per la serata dell'orgoglio padano, ma ancora non sono usciti davanti ai militanti.

Ultimo aggiornamento 22:24